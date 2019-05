Así se creó “Señora, señora” de Denisse de Kalafe, el himno del Día de las Madres en México

No hay un hogar en México donde, el 10 de mayo, no suene “Señora, señora”, la canción de Denisse de Kalafe lanzada a principios de los años 80 se ha convertido en el himno no oficial del Día de las Madres.

Toda mujer la canta celebrando su día como la principal autoridad del hogar y resaltando su posición como madres, pero pocos saben cómo la cantautora escribió la exitosa canción.

Acorde a lo reseñado por el portal Infobae, todo comenzó cuando Denisse justo había concluido una cena en su hogar con algunos agentes de las Naciones Unidas. Al despedirlos, se sentó en su piano llena de nostalgia por no estar en Brasil con su familia, la ayudó a crear en pocos minutos la canción.

Todo sucedió en México “teniendo un ataque de nostalgia de mi madre que estaba en Brasil, en un exceso maravilloso de admiración por ella”.

Pudo preparar la cena gracias a un libro de recetas de su madre, desde ese momento comenzaron las ganas de verla, de estar con ella, así lo dijo en una entrevista.

"Fui al piano esa noche y fue como si Dios, como si un ángel de la guarda, me hubiera dicho cada cosa que tenía que escribir", recordó De Kalafe.

Un par de horas después, y gracias a una bolsa de papel donde escribió la letra, su canción más famosa estaba ya lista, aunque en ese momento ella ni siquiera imaginaba el éxito que tendría el tema.

La canción fue lanzada en 1981 y desde ese año todas las madres celebran su día con este tema, un clásico entre clásicos.

