Angelina Jolie protagonizaría película con este guapísimo actor de Game of Thrones

Si algo es cierto es que Angelina Jolie nunca deja de trabajar, al contrario, siempre está involucrada en numerosos proyectos tanto en Hollywood como en el mundo filantrópico.

El inmenso error del príncipe Carlos al conocer a la princesa Diana que la hizo infeliz todo el matrimonio Cuánto sufrimiento aguantó Lady Di.

Jolie, de 43 años, ahora será la protagonista de The Eternals, la nueva película de Marvel, reveló The Hollywood Reporter en marzo pero en el protagónico se le sumaría nada más y nada menos que el actor Richard Madden, uno de los actores principales de la serie Game of Thrones, el recordado Robb Stark.

Así lo afirmó la publicación The Wrap, citada por la revista People. La película marcaría la primera aparición de Marvel Cinematic Universe tanto para la actriz Maléfica como para la ex estrella de Game of Thrones .

De qué se trata la película de Angelina Jolie

La película marcaría la primera aparición de Marvel Cinematic Universe tanto para la actriz de Maléfica como para la estrella de la serie de Netflix Bodyguard.

Está por nacer el cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West: madre subrogada comenzó labores de parto Pronto crecerá aún más la familia.

The Eternals sigue la historia de un grupo de superhéroes casi inmortales conocidos como Eternals que vivieron en la Tierra y dieron forma a su historia y civilizaciones, según IMDb.

Las fuentes de The Wrap también han declarado que la película seguirá específicamente a la mujer Eternal llamada Sersi, quien probablemente será interpretada por Jolie.

Chloe Zhao, cuyo trabajo anterior incluye el drama indie western The Rider, dirigirá la película, mientras que Matthew y Ryan Firpo escribirán el guión. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, quien produjo las 22 películas de Marvel, continuará su trabajo como productor de The Eternals.

Te recomendamos en video: