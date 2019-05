Tyra Banks hace historia al modelar para la portada de Sports Illustrated a los 45 años

Tyra Banks hizo un gran regreso al modelaje para adornar la portada de Sports Illustrated Swimsuit por tercera vez. La modelo y magnate de 45 años hizo historia en 1997 como la primera mujer negra en obtener su propia portada en solitario para la edición anual de trajes de baño de la publicación.

El tema para la portada de este año es "Destruir las percepciones". Para la foto de portada, Banks lució un bikini amarillo de Andi Bagus y su firma de tamaño especial en Great Exuma, Bahamas, fotografiada por Laretta Houston.

This is for everybody that has been told that they are not good enough because of their body, their age, their everything. #BanX is here to tell you that you ARE friggin’ fierce no matter what anybody says!

Drop mic now!@SI_Swimsuit 2019 pic.twitter.com/bgUqGunhAe

— Tyra Banks (@tyrabanks) May 8, 2019