¿Se le olvidó la peineta? Yasmín Vásquez subió una foto despeinada que fue centro de las burlas

View this post on Instagram

Me gusta tanto venir a @santiagomedical porque regalonean y me rejuvenecen!!!! Jajajajajajaja dentro de lo que se puede obvio… hoy vine por mi Intensif tecnología más avanzada de radiofrecuencia #santiagomedical Pd: hijas no me hueveen con el cepillo quería ver que se siente ser chascona jajajajaja