La razón por la que el príncipe Carlos y Camilla Parker aun no han conocido al bebé de Meghan y Harry

View this post on Instagram

Congratulations 🎉 to the Duke and Duchess of Sussex on the arrival of their beautiful baby boy 🇬🇧💙 Who can guess his name❓comment below …… I’m guessing Spencer👍 . . . . #royalbaby #princeharry #meghanmarkle #suits #windsor #castle #london #sussexroyal #sussex #babysussex #taurus #zodiacsigns #newborn #doriaragland #frogmorecottage #family #birth #uk #queen #williamandkate #princecharles #camillaparkerbowles #princephillip #grandparents #queenelizabeth #harryandmeghan #celebration #newborn #royalfamily