¡No quiere más! La exposición mediática tendría cansada a Loreto Aravena

Loreto Aravena ha sido noticia en este último tiempo por su gran papel en “Pacto de Sangre”. Afortunadamente podremos seguir viendo a la actriz en la pantalla chica. Esta vez en la próxima teleserie de la tarde de Canal 13, “Amor a lo Catalán”.

Pero puede ser la última vez que la veamos interpretando un personaje en televisión. Aravena aseguró a Glamorama estar cansada de la exposición mediática y que se estaría revaluando seguir apareciendo en producciones televisivas.

“En esta profesión estás tan expuesto, y además uno se expone tanto más. Si de verdad me hiciera cargo de todo lo que dicen, no podría vivir”, manifestó.

Su razón para vivir

Una de las razones que tiene la actriz para alejarse del mundo de la televisión es su hija. “No sé cuánto más me quede en ese sentido, porque, como te digo, mi hija ha sido muy importante en mis últimos años y no sé si quiero seguir así de expuesta. Entonces, me vengo cuestionando hace un tiempo seguir trabajando en televisión”.

Las redes sociales es un medio que molesta a la intérprete. Los comentarios de odio pueden hacer sentir mal a cualquiera y mucho más cuando son cientos de personas los que critican a la vez. A demás el hecho de no pasar desapercibida por la calle es algo a lo que aún no se acostumbra.

“Vivimos en un mundo en que uno se valida a través de la foto, se valida a través del comentario, y no sé si quiero eso para mi vida. Me gusta tratar de pasar más piola y la tele no te permite eso. Llevo 11 años en televisión. Antes pasaba súper piola en la calle y ahora ya no”.

