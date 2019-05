Exnovio de Belinda rompe el silencio y desmiente que sea un hacker

View this post on Instagram

@belindapop hace pública su relación y le cuenta a sus fans lo feliz que es con su pareja Ben Talei un reconocido cirujano plástico de California. 💞Desde 2017? Wow! Felicidades Hermosa ✨ . *Update* La publicista de Belinda dio a conocer que ya no están juntos y ella no fue quien publicó esas fotos en sus redes sociales.