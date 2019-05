Demi Lovato coquetea con Shawn Mendes halagando su cuerpo semi desnudo

Shawn Mendes volvió a compartir unas sensuales fotografías para su campaña de Calvin Klein y se ganó los halagos de sus seguidoras, incluida una muy impresionada Demi Lovato.

El cantante de Stitches se despojó de su ropa, luciendo una ropa interior muy apretada. Sentándose en el borde de un sofá verde, la superestrella separó provocativamente sus piernas mientras se abalanzaba hacia la cámara.

Shawn subtituló la publicación: "Gracias @calvinklein #MYTRUTH #MYCALVINS". Sus abdominales y trabajado torso provocaron el suspiro de muchos.

Un fan escribió: "Tan caliente". Mientras tanto, John Mayer bromeó: "Me hubiera encantado comentar sobre esto, pero mi contrato de Fruit of the Loom me impide hacerlo".

Mientras tanto, John Mayer bromeó: "Me hubiera encantado comentar sobre esto, pero mi contrato de Fruit of the Loom me impide hacerlo".

Incluso Demi Lovato parece impresionada por la foto. La intérprete de ‘Cool for the summer’ comentó con tres emojis de fuego, provocando cientos de comentarios de las seguidoras de Shawn alentando un romance entre ambos.

El gesto de humildad de Chris Evans mientras Avengers: Endgame hacía historia que nos hizo amarlo más Chris Evans es el hombre perfecto.

Esta es la segunda vez que Shawn Mendes posa para la afamada marca de ropa interior, uniéndose a otras estrellas como Justin Bieber y Mark Whalberg. Esperemos ver al cantante de nuevo muy ligero de ropa.

Te recomendamos en video