“Un asco la justicia chilena”: Karen Bejarano recibe el apoyo de las redes sociales tras veredicto judicial

Dos años tuvieron que pasar para que la justicia chilena hiciera algo en el caso de Karen Bejarano. A la cantante le filtraron fotos íntimas en 2017 y la semana pasada se supo que los culpables serían formalizados.

Se trataría del ciudadano ecuatoriano Julio Velozo. Y a pesar de que se les tomó detención, las pruebas presentadas en su contra no fueron suficientes. De esta forma se le dejó en libertad por no ser un peligro para la sociedad.

Así lo exteriorizó un acomplejado Juan Pablo Verdier la pareja de Karen, a través de Twitter.

“Devastado… Hoy liberaron al delincuente que nos atacó (Julio Valerozo) por no considerarlo un peligro… No se imaginan la impotencia… La tristeza, la decepcion con la justicia chilena, la angustia constante… No tienen idea…”, fue el sentido mensaje que lanzó.

Devastado… Hoy liberaron al delincuente que nos atacó (Julio Valerozo) por no considerarlo un peligro… No se imaginan la impotencia… La tristeza, la desepcion con la justicia chilena, la angustia constante… No tienen idea… #WinterIsComing 😡 pic.twitter.com/BAtKRKujsN — Juan Pedro Verdier (@JuanPedroTV) May 8, 2019

Pero el apoyo de la gente no tardó en llegar. Y junto con el apoyo se hizo notar la molestia hacia el sistema judicial chileno y sus deficiencias.

La justicia? Que justicia? existe en Chile? no la conozco,por favor ayuden a encontrarla….estamos en peligro!! — cotte (@cottelop) May 9, 2019

La justicia chilena vale callampa, los delincuentes afuera hacen lo que quieren y uno viviendo encerrados. Son todos corruptos 🤬. — Melita (@melitaboni) May 9, 2019

Sino pagas no tienes justicia verdadera…asi es la justicia en este pais @PJudicialChile — Marco Valenzuela (@marcoaavc3021) May 9, 2019

Fuerza, confia en Dios, no somos nadie para juzgarte, ese pobre desgraciado lo va a pagar, ya no podrá vivir en paz, miestras tenga en su corazón tanta maldad, ojala se arrepienta de verdad, por Dios si hará justicia, Paz para uds. — LUZ (@lissetteugartep) May 8, 2019

La molestia de Karen Bejarano

La ex “Mekano” también rompió el silencio y se manifestó contra quienes estuvieron en su contra durante estos años. Pero antes de ello le dio apoyo a su esposo en este momento de rabia.

Tranquilo amor! A Dios no se le pasa hacer justicia y el que se mete con sus hijos, lo paga tarde o temprano. La justicia en nuestro país es realmente nefasta y eso lo sabemos desde mucho antes que nos atacaran, así que solo debemos tener fe! 🙏🏼 Te amo infinito❣️ https://t.co/9HJm6BPuMt — Karen Bejarano (@KARENBEJARANOTV) May 8, 2019

“Tranquilo amor! A Dios no se le pasa hacer justicia y el que se mete con sus hijos, lo paga tarde o temprano. La justicia en nuestro país es realmente nefasta y eso lo sabemos desde mucho antes que nos atacaran, así que solo debemos tener fe! Te amo infinito“, fue su respuesta en el Tweet de Juan Pedro.

“Tantos se llenaron la boca hablando mal de mi, incluso conocidos diciendo que era mi culpa, que yo lo había hecho para tener pantalla, haciendo más daño del que ya me habían hecho. Bueno, a todos ellos les digo: “la justicia tarda pero llega”.