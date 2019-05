El comentario con el que Brad Pitt rompió el silencio sobre rumores de relación con Jennifer Anniston

Ya han pasado 14 años desde que Brad Pitt y Jennifer Aniston decidieron separarse después de cinco años de matrimonio. Desde que el actor se separó de Angelina Jolie los fans de esta expareja han fantaseado con la posibilidad de que volviesen a estar juntos.

Desde que la prensa se hizo eco del verdadero motivo de la ruptura -Pitt se había enamorado de Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith-, millones de personas en todo el mundo se organizaron en dos grupos: Team Aniston o Team Jolie, algo impensable en tiempos del #MeToo, por suerte.

Pero a pesar de que los tiempos han cambiado y evolucionado para bien, Jolie sigue siendo la mala de esta película en donde los verdaderos amantes son Pitt y Aniston. Con todo, la realidad es otra: el actor de Once Upon a Time in Hollywood reconoció que después de su separación, por fin había conseguido convertirse en un “hombre satisfecho” junto a la madre de sus seis hijos, aunque después trató de suavizar sus declaraciones.

Brad Pitt solo emitió un comentario al respecto

En cualquier caso, la relación entre Aniston y Pitt se encuentra en buena forma y cuando la actriz celebró su fiesta de cumpleaños número 50 el pasado febrero, su exmarido voló hasta México para estar junto a ella. Desde entonces, se ha especulado con esa segunda oportunidad que los seguidores de la pareja llevan esperando desde hace más de una década.

Pero cuando hace unas horas, en Los Angeles, un fotógrafo le preguntó a Pitt qué había de cierto en todo esto, el actor se limitó a reír y a contestar: “¡Oh, Dios mío!”.

