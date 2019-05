Supuesta pareja de Pangal Andrade niega tener algo con él: "Estoy soltera y feliz"

En abril, surgió un rumor que vinculaba a Pangal Andrade con una nueva pareja, luego de su quiebre con la influencer Kel Calderón a fines del 2017.

Se trataba de la modelo argentina Melina Noto, que actualmente trabaja como notera para un conocido sitio web.

La información fue confirmada por un medio de prensa, pero ninguno de los involucrados reconoció su romance.

Esto, pese a que sus cercanos aseguraron que llevaban un tiempo saliendo y que deseaban mantener su relación en secreto.

Recientemente, un equipo de Intrusos encontró a la joven y le preguntó por su relación con el aventurero. Sin embargo, ella negó tener algún vínculo romántico con el ex chico reality.

"No es verdad. No inventen cosas, por favor. Buena onda, lo conozco porque trabajo en Socialgram, pero están diciendo cualquier cosa. Les contaría si pasara algo, pero no. Estoy soltera y feliz", dijo Melina Noto.

"Es un chico guapo", agregó, comentando que tienen varias cosas en común, como el gusto por la naturaleza y las actividades al aire libre.

Te recomendamos: