FOTOS Selena Gomez fue vista acurrucada a este hombre durante su viaje a Disneylandia

Selena Gomez está más saludable que nunca, recuperando su vida y su carrera después de un trago amargo finalizando el 2018, al ser internada en una clínica psicológica por un quiebre emocional.

Ha pasado todo 2019 trabajando en sí misma, en sentirse mejor y evolucionar hacia una mejor versión de lo que es como persona.

El pasado fin de semana lució feliz y eufórica junto a un viaje con sus amigos a Disneylandia. Pero llamó la atención la cercanía de la cantante de 26 años con uno de los muchachos que la acompañaba.

La artista siempre trató de mantener bajo perfil durante el viaje, usando ropa negra y hasta una capucha. Sin embargo, en una de las atracciones del parque, fue vista acurrucada a un chico no identificado hasta el momento, reportó Daily Mail.

New guy? Selena Gomez was seen nestling her head on a mystery man on Sunday night whilst enjoying a trip to Disneyland with her closest friends pic.twitter.com/JaCyrpoC9U

— Lilian Chan (@bestgug) 6 de mayo de 2019