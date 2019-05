La verdadera razón por la que el príncipe Harry y Meghan Markle no han revelado el nombre de su hijo

Meghan Markle y el príncipe Harry ya dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo y finalmente, es hora de olvidarse de todas las teorías de conspiración sobre Baby Sussex que continuaron manifestándose en aquellos que buscan la atención desesperada de los medios.

Con el nacimiento real anunciado oficialmente en la mañana del 6 de mayo de 2019, ahora sabemos que el bebé real es un niño Tauro. Sin embargo, una cosa todavía está en el aire sobre el nombre del bebé.

Harry reveló que planean anunciar el nombre de Baby Sussex en un par de días. Además, dijo que todavía estaban decidiendo sobre un nombre. Sin embargo, ¿qué sucede si Harry y Meghan deciden esperar incluso más de dos días? Es más que comprensible por qué no han pensado en un nombre, a pesar de que supuestamente tienen tiempo para hacerlo.

"Meghan and myself had a baby boy!" a beaming Duke of Sussex announced

"It's been the most amazing experience I could have possibly imagined," he said, adding "how any woman does what they do is beyond comprehension"

Follow the #RoyalBaby latest: https://t.co/Zu3zhMBAKb pic.twitter.com/c2NQEq3m3F

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 6, 2019