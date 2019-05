El millonario regalo que recibió Leonor Varela por parte de su esposo

Con un enérgico baile, Leonor Varela mostró el lujoso regalo que recibió por parte de su marido. Se trata de un automóvil cuya marca se especializa en la elaboración de autos eléctricos amigables con el medio ambiente.

La actriz publicó el registro en su cuenta de Instagram, y en él aparece sonriendo y saltando mientras se acerca a su nuevo vehículo.

"Mi felicidad este fin de semana cuando me marido me sorprendió con un #tesla. Esto no es solo un vehículo eléctrico que no contamina, sino que es una computadora con ruedas que se maneja sola. El futuro esta aquí", puso junto al clip.

Inmediatamente, sus seguidores reaccionaron ante la noticia publicando mensajes de felicitaciones: "Qué lindo verte sonreír feliz", dijo una persona. "Jajajaj qué bacán! Dónde encuentro uno de esos? Me refiero a Lucas, no al auto", escribió otra, aludiendo al esposo de Leonor Varela, Lucas Akoskin.

Por otro lado, hubo quienes aprovecharon la instancia para enviarle mensajes de apoyo, tras la muerte de su hijo Matteo en noviembre de 2018. "Miles de bendiciones para ustedes como familia… Reír es seguir amando a nuestros seres queridos que están con nosotros y a los que están en nuestro corazón… Dios te siga dando fuerzas!!! Un abrazo", comentó una usuaria.

Te recomendamos: