Juan Soler reveló en una entrevista que estuvo a punto de volverse gay

Juan Soler suele ser una persona que no se guarda nada cuando está ante la prensa, siempre se muestra muy sincero, tanto así que en una reciente entrevista reveló que estuvo a punto de volverse gay.

En una conversación con Adela Micha para el programa Saga Live, Soler habló sobre sus años de fiesta, previo a su matrimonio con Maki “A los 35 años ya estaba muy cansado y apareció Maki. Sí me puso de novio grande. Yo estuve a [un paso] de tomar la famosa ‘Y’: o me casaba o me volvía gay”, dijo entre risas para luego comentar “¡No sé si elegí bien, fíjate!”.

Habló sobre su separación de Maki “No puedo vivir fuera de México, no puedo. Fíjate que Maki tira mucho por las nenas y la calidad de vida allá es increíble. Tienen una vida soñada. Estamos de acuerdo con Maki de que la mejor vida está allá, pero mi trabajo está acá y coordinar eso se complicó”.

Mira la rebelde acción de Alex Rodríguez en la MET Gala que involucró a Kim Kardashian Una fotografía casi le causa problemas

Juan Soler es uno de los actores que más honesto es en sus entrevistas y es extraño que maltrate a la gente de la prensa. Uno de los casos donde no fue amable fue cuando una reportera trató de interrogarlo sobre un mensaje que compartió una de sus hijas en redes sociales, se mostró tajante en no responder y pidió privacidad para su familia.

Te recomendamos en video