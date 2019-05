Brad Pitt reveló con detalles si piensa o no retomar su relación con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, de 50 años, reveló recientemente que está soltera pero abierta al amor si aparece, en el último número dela revista Harper's Bazaar, y aunque su ex esposo Brad Pitt, de 55 años, puede relacionarse, no busca reavivar el amor entre ambos.

“Brad escuchó que Jen está soltera nuevamente y es consciente de que está disponible. Pero a pesar de que ocasionalmente piensa en ella e incluso se pierde algunos de los buenos momentos que compartieron, hoy no la invitaría a una cita romántica ", dijo una fuente de manera exclusiva al portal HollywoodLife.

"No está interesado en tratar de reavivar todo lo que alguna vez tuvieron. Se puede relacionar con no tener tiempo hasta la fecha, también tiene una vida abarrotada y un horario ocupado, y no tiene tiempo para el romance. Pero a Brad no le importan sus últimos comentarios sobre estar soltero. Está enfocado en los niños, su carrera y todo en su propia vida, cualquier romance con Jennifer está en su pasado y se quedará allí".

Sin embargo, la decisión de Brad de no tener otra relación con Jennifer no significa que no la quiera en su vida. "A falta de una palabra mejor, Brad quiere ser amigo de Jennifer. Y él es amigo de ella", aseguró la fuente quien es alguien muy cercano a Brad Pitt.

“Definitivamente no volverán a ser pareja. Eso es algo que sería algo muy difícil de navegar. Brad no querría que las cosas terminaran mal otra vez. Él se contenta con ser su amigo para siempre. Hay más posibilidades de que trabajen juntos que volver a entrar en una relación. Así que nadie debe contener la respiración por ningún amor reavivado".

