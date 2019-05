Captan a Belinda con el supuesto exnovio que le hackeó las redes en aeropuerto de Los Ángeles

Hace unos días la representante de Belinda, Danna Vásquez aseguró que el ex de la cantante, el famoso cirujano Ben Talei, había hackeado su cuenta para publicar unas íntimas imágenes de su relación como venganza.

Sin embargo, el programa Ventaneando publicó un video en el que se ve a Belinda en el aeropuerto de Los Ángeles junto a Ben Talei, caminando por uno de los pasillos del lugar, desatando los rumores que todavía existe una relación entre ellos.

En el video el reportero trató de preguntarle cómo estaba y cómo la había pasado, y Belinda optó por no contestar, pero el cirujano respondió “buenísimo”.

“¿La pasó muy bien con Belinda?”, le dijo el reportero a Ben, a lo que respondió: “Siempre bien”.

Sin embargo, luego Belinda aclaró que no venía de Dubai, como había asegurado la presentadora Pati Chapoy.

“No, para nada, no he andado por allá, nunca he ido de hecho, no sé cómo es”, y explicó que venía de Colombia y estaba muy emocionada pues un día después se reincorporaría a las grabaciones del programa La voz del que es coach.