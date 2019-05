La emotiva sorpresa que le dieron a Verónica Castro en Pequeños Gigantes

Pequeños gigantes es uno de los realitys más importantes de Televisa, y de los únicos que ha mantenido su éxito. Tanto así que hasta la legendaria Verónica Castro está participando en esta generación.

La famosa fue sorprendida el domingo 5 de mayo por los productores de reality. Todo con motivo del Día de las Madres, ellos sorprendieron a Castro con la participación de su muy talentosa nieta Rafaela.

La sorprendida abuela se conmovió al ver a la pequeña y no pudo evitar estallar en llanto, y así conmover a toda la audiencia que la veía. La nieta de la actriz interpretó el tema “Mi bien amada”, como parte de sorpresa para Verónica.

La canción que interpretó tiene historia en su familia, y la elección fue lo que hizo llorar a Verónica.

El encuentro fue tan emotivo que los espectadores, jueces y hasta la conductora Galilea Montijo no pudieron contener las lágrimas de ternura.

“Siempre me decía que quería venir al programa porque ella lo ve en Colombia”, manifestó Castro. “El domingo no me contestaba el teléfono, luego no nos entraba la señal y luego ¿qué pasó?, ¡que llegaron a México! Yo no sabía, que estaban acá, ahorita casi me da un infarto, de verdad”.