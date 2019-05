Michelle Carvalho es acusada de ingresar ilegalmente a un parque en Rapa Nui

En restaurantes, posando frente a los Moai o mostrando una espectacular vista. Eran las postales que Michelle Carvalho compartió en redes sociales de sus vacaciones en Rapa Nui.

Pero la modelo brasilera se vio involucrada en una polémica. Las autoridades del lugar la acusaron de ingresar a un parque turístico sagrado sin pagar y de entrar igualmente, pero por un lugar no autorizado.Todo para poder sacarse una foto.

La acusación

La comunidad de la Isla, Ma’u Henua manifestó a través de un comunicado que Carvalho "Llegó al lugar sin ticket, indicando que la entrada era gratis, en condiciones que todos los turistas pagan. Amenazó a los guardias del parque nativo de la isla con llamar a Carabineros y con que perderían su trabajo (…) no satisfecha con la negativa y las explicaciones que se le dieron, rodeó el lugar y saltó los límites de piedra, que son las pircas".

La respuesta

La ex chica reality habló en el programa “Intrusos” de La Red desmintiendo lo sucedido. "Los turistas llegan y había una concurrencia tan grande que no vendían entradas y dijeron que íbamos a entrar gratis, si no yo hubiese pagado. Se juntó un montón de turistas en la entrada y ahí nos dijeron: ‘no, no, tienen que pagar en efectivo", cosa que es ilegal”.

Además agregó que los guardaparques se ensañaron con ella por “ser famosa”. Fue a la única que comenzaron a perseguir y grabar amenazándola con enviar el video a la televisión, aseguró la modelo.

Carvalho agregó que fueron los mismos trabajadores del lugar quienes la hicieron ingresar por las pircas.