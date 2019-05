Met Gala 2019: sigue en vivo este evento

Sigue el minuto a minuto del Met Gala 2019, estaremos actualizando en vivo esta nota.

Y así, después de un performance, Lady Gaga terminó su paso por la alfombra roja.

Liza Koshy luce un vestido de Custom Balmain.

La intérprete dejó de lado su vestido rosa y dio paso a uno negro espectacular.

Las primeras imágenes de Lady Gaga en la alfombra rosa.

talented brilliant incredible amazing showstopping spectacular never the same totally unique completely not ever been done before unafraid to reference or not reference put it in a blender eat it shit on it vomit on it give birth to it #MetGala pic.twitter.com/Tja4TpSuhh

— angel down (@13biitches) May 6, 2019