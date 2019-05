Recordamos los looks más extravagantes de Rihanna en los MET Gala

View this post on Instagram

Met Gala tomorrow! Who’s excited? 🎉 Here is a look at RIHANNA’s @badgalriri looks throughout the years ——————————————————————————— 1 ⛪️ 2018 – in MAISON MARGIELA @maisonmargiela 2 🎆 2017 – in COMMES DES GARÇONS @commes.des.garcons 3 💛 2015 – in GUO PEI @guopei 4 ⬜️ 2014 – in STELLA MCCARTNEY @stellamccartney 5 ◾️ 2012 – in TOM FORD @tomford 6 🎴 2011 – in STELLA MCCARTNEY @stellamccartney 7 🎩 2009 – in DOLCE & GABBANA @dolcegabbana 8 💭 2007 – in GEORGES CHAKRA @georgeschakraofficial ——————————————————————————— Which look is your favourite? 👍🏼