Kylie Jenner llega a los Met Gala con un vestido hecho con 3 mil plumas

Kylie Jenner llegó a los Met Gala con un vestido hecho con 3 mil plumas, aunque difícilmente eso podrá superar la hazaña de Lady Gaga que terminó en calzones luego de llegar con un extravagante atuendo, muy a lo Gaga.

La menor del clan Kardashian publicó horas antes de llegar a la ceremonia MET Gala un tuit en el que daba un pequeño adelanto de lo que llevaría puesto. Su hermana Kendall Jenner también apostó por las plumas, pero ninguna de las dos logró impresionar como si lo hizo Lady Gaga.

Las hermanas fueron aplaudidas al pisar la alfombra rosa de los MET Gala.

“The hallmark of Camp is the spirit of extravagance. Camp is a woman walking around in a dress made of three million feathers.” #MET

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 6, 2019