VIDEO La cara de felicidad del príncipe Harry al anunciar el nacimiento de su primer hijo

¡Ya nació! El príncipe Harry era todo felicidad y sonrisas al momento de declarar ante los medios británicos que ya había nacido su hijo con Meghan Markle.

“Estoy muy emocionado al anunciar que Meghan y yo tuvimos un niño, temprano esta mañana, es un bebé muy saludable”, manifestó a la cadena GlobalNews.ca.

“La mamá y el bebé lo han hecho muy bien, ha sido la más emocionante experiencia”, agregó el orgulloso padre.

“No puedo ni siquiera imaginar cómo las mujeres hacen lo que hacen, está más allá de la comprensión (…) estamos felices y agradecidos por todo el amor y el apoyo de todas las personas”, manifestó el duque de Sussex.

#BREAKING: Prince Harry says he and Meghan Markle had a baby boy #RoyalBaby

