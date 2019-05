Meghan Markle da a luz al 'Baby Sussex' y estos son los memes más divertidos por la noticia

El Baby Sussex al fin llegó al mundo. Este lunes, 6 de mayo, se conoció que Maghan Markle se encontraba en labor de parto por lo que el mundo se encuentra a la expectativa de saber todos los detalles sobre el primogénito del príncipe Harry y su esposa.

Las reacciones no han tardado y los usuarios de redes sociales han mostrado su característico humor al saber que llega el nuevo miembro de la realeza.

Las apuestas en torno a esto han estado activas al 100 por ciento, también se especula acerca de la apariencia de nuevo miembro de la familia real: Cómo será su cabello, su tez, ojos, peso y tamaño.

Esta es la noticia más esperada desde abril y, pese a las especulaciones sobre que el bebé ya había nacido el palacio real dio la información que todos esperaban en el momento preciso.

El príncipe o la princesa bebé ocupará el séptimo lugar del trono, después de que su padre Harry y sus primos jóvenes el Príncipe George , la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis .

El príncipe Harry se vio obligado a cancelar parte de un viaje planeado a los Países Bajos,pues Meghan estaba atrasada con su primer bebé.

