Maluma desnudará su vida en un documental en YouTube

HOY ES UN DÍA ESPECIAL..✨ Hoy comienza la pre-orden de mi nuevo álbum #1111. Les dejo la portada y la lista de canciones. 17 de Mayo es la fecha oficial de lanzamiento / Pre-order #1111 beginning today. The album will be officially available on May 17. let’s get ittttt! ☄️☄️☄️