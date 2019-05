FOTOS: El atrevido vestido con el que Lady Di hizo historia en la MET Gala

Cuando apenas se acababa de divorciar del príncipe Carlos, Lady Di hizo historia en la MET Gala con un atrevido vestido que marcó un hito en la moda.

Ocurrió en 1996, cuando la princesa decidió asistir a la gala del Metropolitan Museum en Nueva York organizada en ese año por quien era la editora de Harper’s Bazaar, Liz Tilberis, con el tema de "Christian Dior".

Lady Di hizo historia al lucir un vestido lencero de John Galliano para Dior, color azul noche, acompañado por un juego de pendientes y collar de perlas con zafiros obsequiados por la reina Isabel II por su boda con el príncipe Carlos.

Cuando la princesa aun vivía en el Palacio de Kensington, el diseñador británico la visitó 3 veces para arreglar el vestido.

Este también fue apodado como uno de los ‘looks de la venganza’ contra su exesposo, ya que presentaba un atrevido escote y la hacía lucir muy sexy.

Este vestido le valió unas cuantas críticas a Lady Di. El diario británico The Guardian destacó que la princesa “se paseó por la gala con su camisón”, y The Daily Mail, criticó que no usara sujetador: “Una mujer con la figura de Diana necesita más soporte. Y es un hecho ineludible que los vestidos lenceros sientan mejor a aquellas que aún no tienen 30 años”.

Sin embargo, la princesa causó sensación en la gala y sin duda es uno de los mejores looks que ha tenido la MET gala.

Te recomendamos en video