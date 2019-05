VIDEO Scott Disick juega a ser el padre de la hija de Khloé Kardashian y estallan las redes

La vida de Khloé Kardashian últimamente ha sido un torbellino a raíz de la infidelidad de Tristan Thompson y su posterior ruptura, marcando un antes y después en la vida de la celebridad.

La también empresaria de 34 años sigue siendo fuerte para apoyar a su hija durante su desarrollo y crecimiento, llenándola de amor y los mayores cuidados, aunque Tristan no esté presente ni la apoye tanto como quisiera en la crianza de True, la hija de ambos que acaba de cumplir un año.

Pero al parecer padre no le hace falta a una de las nietas de Kris Jenner. Fue ella la que compartió un avance del próximo capítulo de Keeping Up With the Kardashians en la que se observan a Khloé, True y Scott Disick jugando con la niña.

Ver esta publicación en Instagram Happy #KUWTKSunday! Brand new episode tonight at 9/8c on E! Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 5 May, 2019 a las 7:19 PDT

El trío Scott, Khloé y True

En el clip se observa como primero Khloé sale con True haciendo sonidos con su voz y muecas con la boca y después interviene Scott—el esexposo de Kourtney Kardashian—haciendo muecas para hacer reír a la bebé.

Luego la toma en brazos tal como si fuera su padre, generando numerosos comentarios en Instagram por parte de los seguidores de Jenner.

“Extrañaba las locuras de Scott, es el más gracioso”, “Esto es lo más adorable, extrañaba a Scott y a Khloé”, “Scott se ha convertido en la persona más amorosa del show y True es la más hermosa”, son parte de los comentarios en el post.

“El trío que no sabíamos que necesitábamos”, agregó otro usuario al ver juntos a Scott, Khloé y a True.

“Demasiado hermosa True y también Khloé y Scott luchando por su atención”, “Scott necesita su propio show”, “Amo ver este lado de Scott, parece más maduro, feliz”, “Scott ha madurado tanto, es asombroso y True muy linda”, fueron otros de los mensajes recibidos.

