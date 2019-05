Kendall Jenner reveló el terrible miedo que siente de ser comparada con su madre y reveló el porqué

Kendall Jenner reveló que siente miedo de parecerse a su madre, Kris Jenner. Para la modelo es un inmenso terror que la comparen con quien la trajo el mundo, pues, prefiere ser ella misma, según reveló la modelo en una entrevista para E! Entertainment. Kendall confesó que ansía tener un nuevo look. Varias veces ha pensado en cortar completamente su cabello, pero su gran temor es parecerse demasiado a su madre, de modo que lo ha evitado a toda costa. La modeló reveló que ya ha probado el look del cabello corto con pelucas y estas la hacen ver idéntica a su madre. Ella misma bromeó diciendo que se transformaría en una “mini Kris”.

Kendall Jenner podría tener un nuevo look pronto

Pese a todo esto, sus amigos más cercanos desean verla con un nuevo look y el cabello corto es la opción más solicitada, por lo que la estrella no descarta por completo este estilo. “Esperen y verá” dijo Kendall cuando le preguntaron si sus fanáticos la verían pronto con un look diferente, lo cual sorprendería mucho a todos, ya que ella es la hermana Kardashian-Jenner más conservadora y no la vemos con radicales cambios de manera frecuente, por el contrario estamos acostumbrados a su natural aspecto con cabello negro.

