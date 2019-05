FOTO: Jennifer Aniston posa en topless y demuestra que a sus 50 años luce mejor que nunca

Jennifer Aniston ha impactado a todos al posar en topless. Y es que la actriz, quien el 11 de febrero cumplió 50 años ha demostrado que está en su mejor momento y luce un cuerpazo que muchas quisieran tener.

Fue para la portada de la revista US Harper’s Bazaar que la actriz decidió posar más sensual que nunca con un fresco bronceado y una tonificada figura, para promocionar su nueva película junto a Adam Sandler.

Durante la entrevista, la famosa actriz de Hollywood reveló si tiene pareja. “En estos momentos no estoy saliendo con nadie, pero estoy abierta a encontrar el amor nuevamente. Cuando llegue la llamada, será bienvenida”, confesó la ex de Brad Pitt.

Sin embargo, aseguró que esa no es su prioridad, pues está enfocada en su carrera profesional.

"Mi enfoque ha estado en el programa, por lo que salir no ha sido una de mis primeras prioridades. Siento que cualquier romance se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes?”, afirmó Aniston.

Esto termina con todos los rumores que han surgido en los últimos meses sobre una posible reconciliación entre ella y Brad Pitt.

Queda claro que la relación que existe entre Pitt y Aniston es solo de una hermosa amistad y nada más.

