Javiera Suárez saca aplausos con atractivas fotografías en bikini

Durante el fin de semana, Javiera Suárez impactó a sus seguidores luego de publicar dos fotografías suyas en bikini.

La periodista dejó atrás el frío capitalino y se atrevió compartiendo las postales playeras, en las que aparece luciendo un colorido conjunto de baño.

Sin embargo, eso no fue todo. Y es que también aprovechó de compartir un emotivo mensaje en el que invita a disfrutar el cuerpo de cada uno.

"Si pudiera ofrecerles sólo un consejo para el futuro, sería éste: Usen protector solar. 'Disfruta de tu cuerpo. Aprovéchalo de todas las formas que puedas. No tengas miedo, ni te preocupes por lo que piensen los demás, porque es el mejor instrumento que jamás tendrás. Disfruta de la fuerza y belleza de tu juventud. No me hagas caso. Nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que no se haya marchitado.

Pero créeme, dentro de veinte años, cuando en fotos te veas a ti mismo comprenderás, de una forma que no puedes comprender ahora, cuántas posibilidades tenías ante ti y lo guapo que eras en realidad.

No estás tan gordo como imaginas"", escribió.

Recordemos que hace tres años, Javiera Suárez fue diagnosticada con cáncer. Una enfermedad con la que ha estado luchando desde entonces, y de la que comparte algunos momentos importantes en redes sociales.

A comienzos de este año, reveló que el PET, un importante examen que le mostraría el estado de su afección, no arrojó los resultados positivos que esperaba. Pese a esto, se mostró con bastante ánimo y agradeció las pequeñas alegrías que recibe a diario.

"Hoy el resultado del PET mostró que aún hay focos de melanoma activos. Significa que habrá que seguir volando hasta alcanzar el milagro de la sanación. Sin embargo, no puedo olvidar que todos mis días de vida, incluso sin cáncer, han sido un milagro", escribió.

El conmovedor mensaje de Javiera Suárez tras conocer los resultados de importante examen La periodista reveló el estado de su cáncer

Te recomendamos: