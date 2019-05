El gran desprecio del príncipe Carlos a la princesa Diana durante su luna de miel

La princesa Diana y el príncipe Carlos se casaron en su espectacular boda real de 198 . Aunque muchos en ese momento pensaban que era un matrimonio de cuento de hadas perfecto, el Príncipe y la Princesa de Gales comenzaron a sentir la tensión casi de inmediato cuando salieron para su luna de miel.

En el documental “La familia real en guerra”, que se emitió en marzo, se escucharon a expertos reales sobre la infeliz luna de miel.

La biógrafa real Penny Junor dijo: “Charles no mostró una gran inteligencia emocional si soy brutalmente honesta”, reseñó el diario británico Express.

El acto con el que Carlos despreció a Diana

“Llevaba unos gemelos que Camilla le había dado, con dos C entrelazadas. Se los puso en la luna de miel”, contó la biógrafa.

Carlos desde siempre fue amante de Camilla Parker, y aun así accedió casarse con Diana, haciéndole mucho daño emocional.

Paul Burrell, quien fue el mayordomo de la princesa Diana durante diez años, agregó: "Años más tarde, ella me hizo quitarle todas las C de sus zapatos Chanel y bolsos de Chanel. Ella no podía soportar ver una C entrelazada”.

Diana le dijo a su biógrafo, Andrew Morton, en 1992 sobre ver los gemelos en la luna de miel, y dijo: “…lo sabía exactamente”

La princesa le dijo a Morton que le preguntó a Carlos: “Camilla te dio eso, ¿verdad?”.

“Él dijo: 'Sí, entonces, ¿qué pasa? Son un regalo de un amigo. Y tuvimos una pelea. Celos, celos totales”, agregó Lady Di.

