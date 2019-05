BTS: Video de Jimin llorando desconsoladamente conmueve a las fanáticas

Los chicos de BTS además de talentosos en el mundo de la música, son extremadamente sensibles. Siempre tienen los sentimientos a flor de piel.

La agrupación surcoreada de k-pop está integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, pero fue Jimin el que se robó recientemente la atención de las fanáticas o ARMY.

En el marco de la gira Love Yourself, la banda ofreció dos conciertos en el Rose Bowl, un estadio en Los Ángeles, EE UU.

Los chicos estaban visiblemente felices y agradecidos por la recepción del público que fue total, pero afectó especialmente a Jimin, reseñó Hollywood Life.

OH NO OH NO OH NOOOOOOO JIMIN CRIED IN THE END OMG NOOOOOOOO 😭😭😭😭😭😭😭#BTS #BTSatRoseBowl #BTSatRoseBowl_D2 #SpeakYourselfTour @BTS_twt pic.twitter.com/qBLxizptDC

— ʷᶦᵗʰ ˡᵘᵛ ✈️ rose bowl (@sugatrivia) 6 de mayo de 2019