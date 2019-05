FOTOS: Conoce a Dodger, el tierno perrito del 'Capitán América' que te robará el corazón

Hace unos días conocimos que nuestro Capitán América, Chris Evans, está buscando una esposa y sin duda todas queremos ser la candidata ideal.

Pero, el corazón de nuestro 'Cap' ya está ocupado por alguien más. Sí así como lo lees, se trata de su perrito Dodger.

En su cuenta de Twitter, la única red social que usa Chris, tiene muchas imágenes con su amigo fiel, demostrando lo mucho que significa en su vida y el amor que siente por él. De hecho hasta lo tiene en la foto de portada.

In honor of #LoveYourPetDay here’s some extremely rare footage of me calling Dodger ‘Benny’. That’s the name the shelter gave him when he came in as a stray. He was there for about a month. I can’t believe no one snagged him sooner! This is our first ‘hangout’ at the shelter. pic.twitter.com/DvXXmGiSfD — Chris Evans (@ChrisEvans) February 20, 2019

Hace un tiempo el actor publicó detalles de cómo Dodger llegó a su vida.

“En honor a #LoveYourPetDay, aquí hay algunas imágenes extremadamente raras de mí llamando a Dodger 'Benny'. Ese es el nombre que el refugio le dio cuando entró como un perro callejero. Él estuvo allí por alrededor de un mes. ¡No puedo creer que nadie se lo haya llevado antes!”, escribió el actor, junto a un tierno video de su amigo fiel.

Happy Valentine’s Day from this pair of dysfunctional codependents. pic.twitter.com/8rzRkLKmFr — Chris Evans (@ChrisEvans) February 14, 2019

Además, ha demostrado ser un gran amante de los perritos, lo que lo hace aun más perfecto, pues hace unos días compartió en su Twitter imágenes del amigo fiel que tuvo en su adolescencia.

"Pensé que le daría un poco de amor a mi primera mascota. Siempre dije que tan pronto como tuviera mi propio lugar, lo primero en la lista sería conseguir un perro. Este era ese perro. Tuvimos 12 buenos años. Fue un campeón", confesó Chris.

For #NationalPetDay I thought I would give a little love to my first pet. I always said that as soon as I had my own place, the first thing on the list would be to get a dog. East was that dog. We had 12 good years. He was a champ. pic.twitter.com/nLGHZ5BKfA — Chris Evans (@ChrisEvans) April 11, 2019

Así que si quieres ser la candidata ideal para el Cap tienes que amar a los perritos tanto como él y saber que será siempre alguien importante para su vida.

Te recomendamos en video