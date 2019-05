BTS se vuelve viral por un particular video en Saturday Night Live

Los fanáticos se volvieron absolutamente locos con la presentación de "Boys With Luv" de BTS en Saturday Night Live el 13 de abril. Sin embargo, un nuevo descubrimiento de fanáticos hizo que la gente se enamorara más del video.

Un usuario de Twitter recientemente descubrió que la coreografía de SNL del grupo de K-pop combina bien con la canción "Juice" de la cantante Lizzo, Su tweet original tiene más de 35,000 "me gusta".

El video original fue acompañado con el subtítulo: "He hecho un descubrimiento muy importante y es que el choreo 'boy with luv' encaja perfectamente con el jugo de lizzo". El presentador del programa de televisión nocturno volvió a publicar el video, diciendo: "Quiero decir, lo mejor que he visto en todo el día".

i’ve made a very important discovery and it’s that the boy with luv choreo fits perfectly with juice by lizzo pic.twitter.com/DFgX13E4XR

— han with luv (@singuharrity) May 3, 2019