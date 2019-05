5 datos macabros de la película de Ted Bundy en Netflix protagonizada por Zac Efron

La sociedad siempre ha caído en la trampa de romantizar a los asesinos en serie simpáticos y amables… como Ted Bundy. Su historia como asesino en serie resurgió luego de que Netflix estrenara un documental con parte de sus conversaciones grabadas en la cárcel por un periodista y ahora, vuelve al tapete con la película Extremely Wicked, Schockingly Evil and Vile.

Ted Bundy cambió para siempre la forma en que los medios de comunicación estadounidenses cubren los casos de crímenes reales, y es por eso que ha sido un foco de la cultura pop durante tantos años, cosa que aborda al director de ambos productos, Joe Berlinger.

La película—protagonizada por Zac Efron—está basada en el libro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy, de Elizabeth Kendall, publicado en 1981 y describe la relación romántica que tuvo con el asesino en serie.

Entre 1974 y 1978, Ted Bundy mató a 30 mujeres de acuerdo a cifras oficiales, pero también se maneja una cifra de 100 mujeres víctimas del asesino en serie.



Las víctimas tenían una serie de características en común: solo mataba mujeres jóvenes, en edad universitaria, de cabello largo, suelto y con una raya en el medio.

Solo 5 mujeres lograron sobrevivir a sus ataques de psicópata provocado por su trastorno de personalidad múltiple.

La película no se enfoca exclusivamente en los asesinatos de Bundy sino en la relación sostenida entre él y Kendall.

Inicialmente, Zac Efron no quería aceptar el papel de Ted Bundy por respeto a las víctimas. “No quería hacerlo inicialmente, dijo en una entrevista a la BBC. “No quería impregnar de glamour a un asesino”. Finalmente, aceptó hacerlo para sentar un precedente sobre lo que está mal en la sociedad.

