Mauricio Isla recibe tierna dedicatoria por parte de su hija con Gala Caldirola

Desde que nació, Luz Elif ha protagonizado varias publicaciones en el Instagram de Gala Caldirola, la ex chica reality que actualmente está comprometida con el futbolista Mauricio Isla.

En dicha red social, la pequeña acumula varios videos y fotografías compartidas por su madre, quien suele dar cuenta de los avances que experimenta su hija de un año de edad.

Recientemente, la española volvió a repetir el gesto, aunque esta vez lo hizo con un emotivo video de Luz Elif y su padre, en el que aparecen dando un paseo por la calle.

El registro fue utilizado para enviarle un mensaje de agradecimiento al futbolista, dado que la pequeña aún no puede hablar. Por eso, Gala Caldirola intentó expresar los sentimientos de su hija hacia su padre en un texto que enseñó a sus dos millones de seguidores.

"Querido papá, aún no se hablar mucho con palabras pero he sabido contarle a mamá con gestos lo que siento por ti… Ella te dirá por mi todo lo que yo aún no te puedo decir…. Quiero que hoy sepas que pienso que junto a mi hermanita Martina somos unas niñas muy afortunadas! Tenemos un papá que nos ama con locura y que daría su vida misma por nosotras! Eres sensible, cuidadoso, sabes amarnos bien, sabes protegernos y nos enseñas los verdaderos valores. Estas presente cada segundo, incluso cuando por tu trabajo o por las circunstancias estas lejos, pero tú siempre estás ahí. Gracias por ser el papá que eres! Nunca olvides estas palabras. Te amoooooooo", escribió.

Mauricio Isla y Luz Elif - Instagram

