Critican a "Thor" por burlarse de las personas con sobrepeso y depresión

ATENCIÓN: Si aún no has visto "Avengers: Endgame" y aún quieres sorprenderte, será mejor que no sigas leyendo.

En 2011, Chris Hemsworth se convirtió en uno de los personajes del universo Marvel favoritos al darle vida a Thor, el poderoso (y sensual) "dios del trueno". Su larga y rubia cabellera sin duda le daba ese toque de surfista australiano (y sensual) y aunque después se deshizo de ella y se quedó sin un ojo, Thor continuó siendo uno de los favoritos por su fuerza y determinación (y sensualidad).

Pero cuando finalmente llegó la última entrega de la saga, vimos a un Thor descuidado, con sobrepeso y evidentes problemas emocionales luego de no haber podido eliminar a Thanos cuando tuvo la oportunidad. El Thor que alguna vez fue uno de los Avengers más poderoso y que hizo suspirar a muchos, pareció desaparecer por completo para dar paso a una versión…diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erick Torres (@erick.t2814) el 30 Abr, 2019 a las 11:30 PDT

No podemos negar que agregó ese toque humorístico sarcástico que ha caracterizado a la saga pero su aparición fue bastante sorpresiva y para muchos, decepcionante y hasta ofensiva. Es decir, ¿era necesario ridiculizar al Dios del Trueno a tal nivel?

Por si no lo notaste, Endgame está llena de guiños a varias películas que marcaron al cine como Volver al Futuro e Indiana Jones y se dice que este Thor es un guiño al personaje del legendario Jeff Bridges en la película cómica El gran Lebowski (1998) escrita, producida y dirigida por los hermanos Coen.

Jeff Bridges en El gran Lebowski

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Scene Movie Art (@catchyscenes) el 22 Abr, 2019 a las 2:48 PDT

Sin embargo, ver a Chris Hemsworth gordo, desaliñado y depresivo dejó un trago amargo en los espectadores, especialmente para quienes de una u otra forma se vieron reflejados en las bromas pesadas del guión. Porque cuando se trata de un personaje gordo, es casi seguro que habrá bromas pesadas y que este será blanco.

Para muchos, Endgame era la oportunidad perfecta para explorar la depresión de Thor de una manera matizada y significativa. ¿Cómo se ve cuando falla un dios real? Es decir, este era un momento para ver a Thor humano que llora ante la muerte de su madre, de su pueblo, de su amor y de sus amigos.

Según Joe y Anthony Russo, los hermanos que dirigieron esta entrega, la respuesta a tales preguntas es hacerlo caer en el alcoholismo, la falta de aseo y el aumento de peso. Thor podría haber llevado a una exploración realmente interesante sobre la salud mental y la adicción, y la forma en que esas cosas "se meten" con la masculinidad y las expectativas puestas en los hombres y sobretodo los "héroes".

Siempre es fascinante ver a los dioses vulnerables como cualquier mortal (¿recuerdan cuando en la película de Disney, Hércules pierde su fuerza y hasta se ve cómo se convierte en un anciano cuando va a salvar a Meg?). Claro, al final, Thor recupera la cordura, vuelve a ser poderoso, digno, atractivo y un superhéroe, sin cambiar ese aspecto descuidado que le dieron en toda la cinta (quizá fue mejor que regresarlo "a la normalidad" de la nada). De igual forma, muchos fans no dejan de aceptar la genialidad detrás de la cinta.

Te recomendamos en video