Jacky Bracamontes y sus secretos de belleza para que toda mujer luzca bella y radiante

La actriz y modelo Jacky Bracamontes causó furor en la reciente ceremonia de los premios Billboard de la Música Latina 2019. En la alfombra roja derrochó elegancia, carisma, luz propia y acaparó la mirada de todos los paparazzi.

Recientemente, en una entrevista, la propia Jacky dio a conocer algunos trucos infalibles en su rutina de belleza. Toma nota porque sus consejos y reglas de oro son extraordinarios:

1. Medita, busca el silencio, la tranquilidad aunque sea solo dándote un minuto.

2. Sonríe todo el tiempo, esto estimula felicidad, positivismo y te abre puertas.

3. Cuida mucho tu cabello. Es muy importante que lo mantengas hidratado, que uses mascarillas, que lo protejas. Nada de utilizar la secadora, tenazas porque te pueden maltratar el cabello.

4. “Sé tú misma”, no trates de aparentar quien no eres, no trates de hacer un personaje que no eres.

5. ¡Desmaquíllate! Siempre debes hacerlo. Debe ser parte de tu vida diaria, al igual que ponerte tus cremas para lucir al 100%.

6. Haz ejercicio. No sólo para tener un buen cuerpo pero para ayudar a que tengan un mejor carácter, a sacar lo malo y quedarse con lo bueno. Para esa belleza física e interior, toca hacer ejercicio.

7. Habla con tus seres queridos. Eso provoca una sonrisa. Te pone de buenas y te da energía para seguir adelante.

8. Uno de mis trucos de belleza es siempre aplicar un poco de corrector. Es una excelente manera de enmascarar cualquier imperfección y cubrir las ojeras.

Jacky Bracamontes lució radiante y espectacular en los Billboard 2019 Ella confió una vez más en uno de sus diseñadores preferidos: el venezolano Nicolás Felizola.

