Con labios finos y menos curvas: La foto de Kylie Jenner en bikini antes de las cirugías que impacta en redes

Kylie Jenner es una de las mujeres más exitosas y millonarias en la actualidad, pero también es una de las más sensuales.

Todas queremos saber sus secretos para tener sus curvas y tonificado cuerpo. Sin embargo, no siempre lució así.

Y es que Kylie ya no se parece en nada a esa pequeña que todos vimos en las primeras temporadas de Keeping Up With The Kardashians.

Y actualmente una foto de Kylie antes de las cirugías a las que se ha sometido, recorre las redes y causa impacto entre sus seguidores, que habían olvidado cómo lucía antes.

En la imagen, Kylie luce irreconocible, pues aunque luce igual de hermosa, se le ve con sus labios y cejas finas, y menos curvas que las que vemos ahora.

Muchas dudan que esa chica sea la misma Kylie Jenner de ahora, pero es que la joven de 21 años se ha sometido a algunas cirugías estéticas que le han dado una apariencia muy diferente.

Aunque la famosa empresaria ha negado tener alguna cirugía, su cirujano, el famoso doctor de Beverly Hills, Simon Ourian, ha revelado los retoques que se ha hecho.

https://www.instagram.com/p/BnpmbDeF6P0/

Senos, labios, ojos y barbilla, han sido las operaciones estéticas a las que se ha sometido la integrante del clan Kardashian-Jenner para convertirse en la mujer que es ahora.

Te recomendamos en video