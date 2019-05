Karen Bejarano tras filtración de imágenes íntimas: "Estuve con terapia psicológica y psiquiátrica"

El pasado martes se llevó a cabo la formalización de Julio Valerezzo y Jennifer Baquerizo, los dos ecuatorianos acusados de filtrar imágenes íntimas de Karen Bejarano.

Tras la audiencia, la ex chica Mekano confesó tener dos sensaciones muy distintas. La primera, tranquilidad por las medidas cautelares que se entregaron, y la segunda, desagrado ante la re experimentación de todo lo que vivieron. Así lo relató a LUN, en donde señaló que "fue fuerte ver la cara de quien hizo todo esto, que nos dañó y que no se nos va a ir nunca".

"Fueron las semanas más terribles de nuestras vidas, porque no sabíamos lo que venía después. Fue un tiempo lleno de miedos, de incertidumbre. Nos sentíamos vulnerados, espiados, no queríamos salir a la calle", dijo sobre el complejo episodio ocurrido en 2017.

"Nadie quería abrazarnos y decirnos: estamos con ustedes. Es muy distinto que te expongan cuando uno quiere. Yo no pedí esto. Incluso hubo gente que dijo que nosotros habíamos filtrado el material. Y no sé si esto tape bocas, pero ahora puedo limpiar mi imagen. Es bueno que se sepa que no fui yo quien filtró las imágenes, que nunca quise que esto pasara, que mi intimidad fue vulnerada y no quisimos exponerla ni mi marido ni yo", explicó.

En este contexto, Karen Bejarano detalló que tanto ella como su esposo sufrieron consecuencias psicológicas por el hecho. "Vivimos momentos oscuros como familia. Nos costó tomar las riendas de nuestra vida, volver a trabajar (…) Me costó mucho, estuve con terapia psicológica y psiquiátrica hasta hace súper poco. Juan Pedro (su marido) todavía está con terapia", confesó.

