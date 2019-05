Jungkook de BTS lloró durante la presentación de Halsey en los Billboard y las army enloquecieron

Las fanáticas de BTS no solo se sorprendieron con la victoria y el rendimiento del grupo de K-pop en los Billboard Music Awards 2019, sino que también se sorprendieron por la dulce reacción de Jungkook ante la increíble actuación de Halsey. ¡Las army de BTS tuiteó sin parar el hecho de que él se desgarro totalmente de la audiencia durante "Whitout Me" y no estaban listas para eso!

"Jungkook realmente lloró durante la presentación de Halsey", una fan tuiteó con un GIF de una persona llorando. "Espera, Jungkook estaba llorando después de la actuación de Halsey, el bebé estaba tan conmovido", otro tuit con un GIF similar.

the fact that jungkook started crying during halsey’s performance… no one touch me pic.twitter.com/GgiKS4UjJI — keyla 🧚🏻‍♀️ (@softtae1) 2 de mayo de 2019

"El hecho de que Jungkook comenzó a llorar durante la actuación de Halsey … nadie me toca", decía un tercer tweet. Muchos fanáticos también tuitearon la foto del momento en que Jungkook fue visto con lágrimas en sus ojos.

wait Jungkook was crying after halsey’s performance, baby was so touched pic.twitter.com/G2wUnP8t7x — 𝚜.𝚊.𝚖 (@CGJoonie) 2 de mayo de 2019

La reacción emocional de Jungkook ante Halsey puede tener algo que ver con la conexión y amistad de su banda con ella. Los artistas colaboraron en la canción "Boy With Luv", que acaban de lanzar, y después de la actuación en solitario de Halsey, interpretaron su canción juntos en los Billboard Music Awards de este año.

Su tiempo en el escenario estuvo lleno de mucha energía y su carisma definitivamente brilló. Jungkook incluso le dio un pequeño guiño al final cuando Halsey posó con su mano en su hombro.

La experiencia de BTS en los Billboard Music Awards de este año fueron solo algunos de los muchos momentos increíbles que tuvo el evento. Con la animación de Kelly Clarkson y las increíbles actuaciones de artistas increíblemente talentosos como Taylor Swift, Dan + Shay y Madonna, la ceremonia llena de música no decepcionó.

