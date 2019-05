Fanáticos de Game of Thrones teorizan sobre por qué Arya ahora debe matar a Bran

No se puede negar que el último episodio de Game of Thrones "The Long Night" se encontró con una reacción dividida de los fanáticos. Muchos estaban enojados porque el Rey Nocturno fue derrotado con solo una simple puñalada, especialmente porque aún teníamos tantas preguntas sobre el líder no-muerto. Los fanáticos creen que tiene que haber más en todo el conflicto entre él y Bran Stark. Como todos cuestionamos cuáles fueron los verdaderos motivos del Rey Nocturno, una teoría de los fanáticos trae una nueva idea a la mezcla.

Una nueva teoría sugiere que el Rey Nocturno podría no haber sido el villano en absoluto. Ellos argumentan que el Cuervo de tres ojos es realmente malo y quiere matar a toda la humanidad, lo que a su vez resulta en que Bran tenga esas intenciones también. Después de ver lo que hacen los hombres, matar y destruir casi todo, la teoría afirma que ha hecho que el último "greenseer" quiera limpiar el mundo.

Bran no es el bueno de Game of Thrones

Esto explicaría por qué Bran ha estado causando destrucción a lo largo del tiempo, tal vez incluso causando que el Rey Loco se vuelva loco. Esta es una idea que ha circulado durante algún tiempo (vimos que es claramente capaz de hacerlo cuando hizo que Hodor perdiera la cabeza). Según el argumento de un aficionado:

"Los Caminantes Blancos eran, de hecho, 'buenos', por así decirlo. Han estado tratando de matar al [Cuervo de tres ojos] por generaciones. Tan pronto como se aventuró al sur de la pared en la forma de Bran, siguieron su ejemplo solamente para intentar matarlo. Entonces, ¿qué hace el [Cuervo de tres ojos]? Él manipula al resto de la humanidad para salvarlo, pintándolos como los malvados.

Continuando con esta idea, que el Cuervo de tres ojos ha diseñado toda la situación, explicaría por qué Bran le da a Arya Stark la daga para matar al Rey Nocturno. Pero la teoría se vuelve aún más interesante cuando el usuario postula que así como Arya mató al Rey Nocturno, ella también será la que mata al Cuervo de los Tres Ojos.

Te mostramos en video: