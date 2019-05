Carolina Arregui envía tierno mensaje a Mayte Rodríguez por relación con Diego Boneta

Desde que salió a la luz el romance entre Mayte Rodríguez y Diego Boneta, la pareja ha llamado la atención de todos los medios de farándula. Tanto así, que ha sido fotografiada en distintos lugares, incluyendo algunas partes de Chile, en donde se encuentran de viaje actualmente.

En el matinal Muy Buenos Días, los panelistas aprovecharon la participación de Carolina Arregui, la madre de la actriz, para conocer más detalles de su relación. Por esta razón, dedicaron varios minutos a hablar del tema.

En este contexto, Arregui le envió un tierno mensaje a su hija, que por estos días se encuentra en Pichilemu.

"Yo respeto mucho a mi hija. Quiero decir que las historias se van construyendo, y las imágenes hablan por si solas, pero yo en esta ocasión le quiero enviar un saludo y decirle un mensaje a mi hija Mayte", comenzó diciendo. "Siempre te voy a apoyar, en los amores y en los desamores", agregó.

Cabe señalar que la familia de Mayte Rodríguez ya conoció a Diego Boneta. De hecho, el padre de la también modelo compartió con él durante su visita a Chile.

"He conocido a Diego, un par de veces, y es un tipo increíble. Lo digo porque no tengo nada que ganar o perder con él. Me ha impresionado a esta altura de mi vida que sea un hombre serio, responsable, muy culto, simpatiquísimo, guapo. Pero sobre todo, a mí me ha encantado como persona. Es un tipo que tiene clarísimo, por la etapa que está viviendo", comentó.

Te recomendamos: