Belén Soto saca aplausos con profunda reflexión sobre el amor propio

Con una auténtica fotografía playera, Belén Soto escribió un potente mensaje sobre el amor propio.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram, en donde posee casi 800 mil seguidores, para hablar sobre este tema e hizo un llamado a sus seguidores a desarrollar el autoestima y aceptarse tal cual son.

"Menos inseguridades y más amor. Amor por nosotras mismas, amor por tu cuerpo, tu mente y alma!

La salud mental es tan importante para estar bien, que aprendí que mi cuerpo es mi templo, lo que más debo proteger y cuidar", escribió.

"Digamos no a los malos comentarios, sobre todo entre nosotras, lo único que hace es alimentar de manera negativa nuestra almita que hay que entregarle tanto, tanto amor. Y si no te gusta como soy, o encuentras que me veo gorda, fea, flaca o lo que sea, de verdad que no aporta, porque me encanta como me veo. Hoy me amo más que nunca y eso es lo único relevante jejeje. Que a ti te guste como te ves, la opinión del resto da igual. Y recuerda mirarte al espejo y decirte lo mina que estás hoy", añadió.

El mensaje de Belén Soto sacó aplausos en la red social, y acumuló cientos de comentarios en los que sus seguidores se sumaron a sus palabras.

"Te ves estupenda porque lo reflejas", "Espectacular tu comentario!! Si nos aceptamos, queremos y nos gusta lo que vemos al espejo, está todo bien!! Tú eres hermosa princesita", y "Seca!!! Eres una bomba. Admiro tu humildad! Brillas sola", fueron parte de ellos.

Sin embargo, la reflexión caló hondo en algunos de los usuarios, especialmente entre las mujeres, quienes valoraron su gesto.

"Ay que linda Belén. Te juro que me encanta que compartas tus inseguridades (que son tan propias de todas las personas). Me ha costado muuucho tiempo entender que estoy primero, sobretodo cuando la salud mental esta en juego. Muchas gracias por ser tan honesta", dijo otra persona.

