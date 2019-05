Ashton Kutcher se enfrentó cara a cara con el sospecho de asesinar a su novia

Ashton Kutcher se encontró cara a cara con el hombre acusado de asesinar a su novia en el juicio del caso que ocurrió hace 18 años.

El juicio del acusado Michael Gargiulo, un asesido en serie apodado Hollywood Ripper, abre una ventana nueva que comenzó hoy en California, después del asesinato de Ashley Ellerin, de 22 años, en 2001, y un testigo clave es Ashton se encontró con el presunto asesino la noche de su muerte.

Ashton Kutcher vio la sangre de su novia

La estrella de Two and a Half Men tenía que ir a una cita con Ashley la noche que fue asesinada salvajemente, pero cuando él fue a su apartamento, ella no respondió a la puerta, así que se fue.

Más tarde le dijo a la policía que pensó que había visto vino tinto en su piso, que en realidad había sido su sangre.

Según la anciana vecina, escuchó una conmoción, luego vio a un hombre afuera y envió a su esposo a investigar.

La mujer reveló en exclusiva a Radar: "Era tarde en la noche, y escuchamos lo que parecía una pelea apenas una hora antes”.

Reveló que su esposo fue testigo del momento cuando un hombre se encontró con Kutcher. "Miró al señor Kutcher y dijo: 'Ashley me dijo que la has estado acosando. Creo que es mejor que te vayas”, explicó la mujer.

"Se calmó y el señor Kutcher se fue, pero la mirada que le dio el hombre fue escalofriante", detalló.

Después de que Ashley, de 22 años de edad, fue encontrada asesinada, la policía interrogó a Ashton, quien se presentará como testigo en el juicio por asesinato.

Los policías dejaron en claro que Ashton no era sospechoso del asesinato de Ashley, que era tan salvaje y que su garganta estaba cortada tan violentamente que estaba "casi decapitada", según el informe policial.

El informe también dijo que el asesino de Ashley la apuñaló 47 veces y "literalmente destrozó su cuerpo cortándole los pechos y preparándola para que la encontraran los miembros de la familia y la policía".

Gargiulo no fue arrestado hasta el 2008, y llevó más de una década llevarlo a la corte.

