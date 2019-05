Selena Gómez diseño un bikini especial que cubre la cicatriz de su cirugía de trasplante de riñón

Selena Gómez está de vuelta en el juego de moda.

Para celebrar el lanzamiento de la marca de trajes de baño de su amiga Theresa Mingus, Krahs Swim, la cantante de 26 años ha diseñado tres estilos, incluido un bikini con un propósito especial.

“El diseño que hice, uno de ellos, fue el de talle alto con el cinturón. Me han realizado un trasplante de riñón y me gustan los trajes de baño, ese tipo de cobertura en el lugar exacto donde está la cicatriz me hace sentir más cómoda cuando esté en la playa o piscina", explicó Selena en un video de YouTube anunciando el lanzamiento.

En 2017, la cantante de "Bad Liar" reveló que se había sometido a un trasplante de riñón a principios de año debido a las complicaciones del lupus, con las que ha luchado durante años. Su amiga Francia Raisa donó un riñón a la estrella, y Gómez insinuó en el video que Mingus también la ayudó a superar la dura prueba.

"Simplemente no pensé que podría superar algunos de los puntos más difíciles de mi vida si no fuera por ti", dijo.

La marca de trajes de baño de Mingus se lanzará el jueves, junto con la cápsula Selena x Krahs; Los precios van desde $ 39.99 a $ 69.99, según People.

