¿A cuántas operaciones estéticas se ha sometido Kylie Jenner?, su cirujano las revela todas

Kylie Jenner es una de las mujeres más hermosas del mundo y todas queremos seguir sus trucos para lucir igual de impactantes.

Sin embargo, la integrante del clan Kardashian-Jenner se ha sometido a algunas cirugías para lucir la escultural figura que tiene y la hace una de las mujeres más sensuales.

Aunque la famosa empresaria ha negado tener alguna cirugía, su cirujano, el famoso doctor de Beverly Hills, Simon Ourian, ha revelado los retoques que se ha hecho.

Estas son las cirugías que se ha hecho Kylie Jenner

Senos, labios, ojos y barbilla, han sido las operaciones estéticas a las que Kylie Jenner se ha sometido para convertirse en la mujer que es ahora.

“La primera vez que Kylie decidió inyectarse relleno en los labios, fue a los 16 años, y reconoció que lo hizo porque un compañero del colegio le dijo que tenía los labios muy finos”, dijo el médico en una entrevista para la revista Women's Wear Daily.

Además, Kylie también se ha retocado otras partes de su rostro como las cejas y sus párpados, dándole una apariencia muy diferente a la que los espectadores de Keeping Up With The Kardashians vieron por primera vez.

Sin embargo, no quedan dudas que operada o no, Kylie Jenner es una mujer sensual, exitosa y que ha llegado muy lejos con solo 21 años.

Te recomendamos en video