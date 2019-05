Khloé Kardashian ya estaba pensando terminar con Tristan antes de Jordyn por el consejo de una psíquica

La vida amorosa de Khloé Kardashian este 2019 ha sido un torbellino. A finales de febrero se conoció que su pareja y padre de su hija, Tristan Thompson, le fue infiel con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, hecho que le destrozó el corazón y las esperanzas en el amor.

Pero ahora, en el más reciente episodio del reality Keeping Up With The Kardashians, la mamá de True que en los meses anteriores ella había estado luchando por rescatar la relación con Tristan que ya estaba en problemas.

Incluso, consideró muchas veces terminar la relación con el jugador de baloncesto de 28 años antes de que explotara el escándalo entre Tristan y Jordyn, reseñó el portal BuzzFeed.

El drama de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Durante el episodio, en medio de unas vacaciones del año pasado en Bali, Indonesia, Khloé y Kim visitaron a una psíquica. A Kim le dijeron que su nuevo bebé sería una reencarnación de su padre, mientras que la lectura de Khloé arrojó un “incidente traumático” que destruiría la confianza en su relación.

El médium explicó que esta ruptura de confianza dejaría a Khloé sintiéndose "incómoda", "enojada" y "temerosa" por su relación.

Ver esta publicación en Instagram ❥ Mom and Dad ❥ Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 2 Ene, 2018 a las 12:44 PST

Hablando durante su testimonio, Khloé admitió que había estado “peleando una batalla interna” sobre si debía o no terminar la relación desde que Tristan fue acusada de engañarla cuatro meses antes.

"Desde que sucedió lo que sucedió entre Tristan y yo, nadie sabe [pero] peleo una batalla interna conmigo misma en la relación sobre lo que es lo mejor, lo que puedo hacer por mi relación y por mí. Esta mujer fue muy acertada conmigo", manifestó sobre lo dicho por la psíquica.

