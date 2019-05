FOTO: Jennifer López y Alex Rodríguez demuestran en Instagram que están más juntos que nunca

Constantes fueron los rumores sobre la decisión de Jennifer López de cancelar su boda con Alex Rodríguez. Y sin necesidad de mencionar una sola palabra, la pareja ha desmentido todas las sospechas gracias a sus redes sociales.

Tanto la cantante puertorriqueña como el ex beisbolista han reaparecido en Instagram, compartiendo juntos y demostrando que la felicidad los invade. La 'Diva del Bronx' utilizó sus 'stories' para colgar una imagen donde disfruta la compañía de A-Rod. "Saturday", escribió la artista en la postal donde su prometido le da un tierno beso.

Por su parte, el atleta difundió otra foto en su cuenta de Instagram, esta vez con sus amigos en Waco, Texas. Jennifer López protagoniza la imagen junto a él, mientras que Joanna Stevens y Chip Gaines amenizan la reunión.

Así como los rumores de cancelar la boda se han dispersado, también es cierto que la ceremonia sigue 'en pañales'. "Todavía no hemos planificado nada, acabamos de comprometernos", así lo mencionó JLo en una reciente entrevista al programa 'Cubby & Carolina in the Morning".

https://www.instagram.com/p/Bw18B-lg4eO/

Recordemos además que el próximo 24 de julio, Jennifer López arriba a sus 50 años. Para festejarlo con sus seguidores, la boricua organizó una gira de conciertos por los Estados Unidos. A través de su Instagram anunció 'It's My Party: The Live Celebration'. Por si fuese poco, la intérprete de 'El Anillo' también trabaja en su nueva faceta de youtuber, donde espera interactuar más de cerca con sus seguidores.

