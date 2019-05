Billboard 2019: dónde y cómo ver en vivo la premiación

Los Billboard Music Awards 2019 se llevarán a cabo la noche de este 1 de mayo, teniendo como estelares a Taylor Swift, Maluma junto a Madonna y los Jonas Brothers.

La gala estará a cargo de Kelly Clarkson, quien presentará los premios por segundo año.

La cadena encargada de transmitir los premios a lo mejor de la música en Estados Unidos será TNT.

Estados Unidos: 8 p.m. (zona ET). 7 p.m. (zona PT)

México: 7 p.m.

Chile: 8 p.m.

Colombia: 7 p.m.

Ecuador: 7 p.m.

Los Billboard 2019 también se viven a través de plataformas digitales y se ha anunciado que la alfombra roja podrá seguirse a través de Twitter. Además, disfrutarás de fotos de lo que ocurre en su cuenta de Instagram.

This performance is going to be insane. @Madonna and @maluma at the #BBMAs, LIVE TOMORROW at 8/7c on NBC. pic.twitter.com/yTqXBpYnDL

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 1, 2019